Красная лента длиннее синей на 7см.желтая лента короче красной на 3см.сравни длины синей и желтой. как объяснить правильно решение второкласснику?

Математика

Красная лента длиннее синей на 7см.желтая лента короче красной на 3см.сравни длины синей и желтой. как объяснить правильно решение второкласснику?

Автор: Гость