Красная лента длиннее синей на 7см.желтая лента короче красной на 3см.сравни длины синей и желтой. как объяснить правильно решение второкласснику?
Математика
Красная лента длиннее синей на 7см.желтая лента короче красной на 3см.сравни длины синей и желтой. как объяснить правильно решение второкласснику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина красной ленты = Синяя лента + 7 см Красная лента = Жёлтая лента + 3 см = Синяя лента + 7см Поэтому жёлтая лента длинее синей ленты на 4 см ( 7 - 3 = 4)
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