Расшифруйте эти сложносокращённые слова.lt;br /gt; МВД, МЧС, АТС, АЗС, КТК, ООН, КазНУ, ОАЭ ,МИД , КазНМУ
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Расшифруйте эти сложносокращённые слова.lt;br /gt; МВД, МЧС, АТС, АЗС, КТК, ООН, КазНУ, ОАЭ ,МИД , КазНМУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МВД минестерство внутренних дел, МЧС минестерство чрезвычайных ситуаций,атс автоматическая телефонная станция, АЗС автозаправочная станция, каспийский трубопроводный консорциум, ОАЭ объеденены арабские Эмираты, МИД минестерство иностранных дел. Остальное не знаю. Извини
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