Расшифруйте эти сложносокращённые слова.lt;br /gt; МВД, МЧС, АТС, АЗС, КТК, ООН, КазНУ, ОАЭ ,МИД , КазНМУ

Гость: Гость:

МВД минестерство внутренних дел, МЧС минестерство чрезвычайных ситуаций,атс автоматическая телефонная станция, АЗС автозаправочная станция, каспийский трубопроводный консорциум, ОАЭ объеденены арабские Эмираты, МИД минестерство иностранных дел. Остальное не знаю. Извини