Как скласти план до казки Золотий черевичок?

Литература
Как скласти план до казки Золотий черевичок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты хочешь писать "простой " план то пишеться так 1. 2. 3. 4.и так далее складной план складаеться так І ІІ 1. 2. 3. ІІІ или тебе план сочинить?
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