Добрый человек не тот кто умеет делать добро а тот кто не умеет делать зла. Напишите пожалуйста сочинение на эту тему. Согласитесь или не согласитесь с этим высказыванием.

Обществознание

Добрый человек не тот кто умеет делать добро а тот кто не умеет делать зла. Напишите пожалуйста сочинение на эту тему. Согласитесь или не согласитесь с этим высказыванием.

Автор: Гость