Добрый человек не тот кто умеет делать добро а тот кто не умеет делать зла. Напишите пожалуйста сочинение на эту тему. Согласитесь или не согласитесь с этим высказыванием.

Обществознание
Добрый человек не тот кто умеет делать добро а тот кто не умеет делать зла. Напишите пожалуйста сочинение на эту тему. Согласитесь или не согласитесь с этим высказыванием.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я соглашусь, это верно, потому что ты можешь не делать добра, но и не делать зла. А это ведь, самое главное
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