Львы, кенгуру могут работать в цирке. перевести на английский

Английский язык
Львы, кенгуру могут работать в цирке. перевести на английский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lions ,kangaroos can work in circus.
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