Озаглавьте 26 частей мцыри

Гость: Гость:

1.Картина монастыря2.Похищение Мцыри3.В монастыре4.Монастырь как тюрьма5.Страданья6,8.Рассказ на воле7.Воспоминания о родных9.Побег из монастыря10,11.В лесу12,13.Встреча с грузинкой14.Сон о грузинке15,16.Красота леса17,18.Бой с барсом19.Раны после барса20,21.Опять в монастыре22. Болезнь23,24,25,26. Смерть