КАК ПРОИЗНОСЯТСЯ ЭТИ СЛОВА ?

Гость: Гость:

1. засунь язык между зубами и скажи "сот" 2. "андерстуд" (ударение на последний слог) 3. среднее между "уо" и "во" (ударение на последний слог) 4. "роут" (ударение на первый слог) 5. С тебя "лучший ответ")