КАК ПРОИЗНОСЯТСЯ ЭТИ СЛОВА ?
Английский язык
КАК ПРОИЗНОСЯТСЯ ЭТИ СЛОВА ?
Ответ(ы):
Гость:
1. засунь язык между зубами и скажи "сот" 2. "андерстуд" (ударение на последний слог) 3. среднее между "уо" и "во" (ударение на последний слог) 4. "роут" (ударение на первый слог) 5. С тебя "лучший ответ")
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