бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. на сколько процентов они перевыполнили план?прошу помогите,времени до мамы в обрез!

Математика

бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. на сколько процентов они перевыполнили план?прошу помогите,времени до мамы в обрез!

Автор: Гость