бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. на сколько процентов они перевыполнили план?прошу помогите,времени до мамы в обрез!
Математика
бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. на сколько процентов они перевыполнили план?прошу помогите,времени до мамы в обрез!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 дет .-100 % 48 дет. -? % 48 х 100 :40 = 120 % составляют 48 деталей. 120 - 100 = на 20 % перевыполннили
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