Что меньше – половина четверти числа, или четверть его половины? Докажи
Математика
Что меньше – половина четверти числа, или четверть его половины? Докажи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
половина четверти это 1/4 : 2 =1/8 четветь половины это 1/2 : 4 = 1/8 Выходит равны !!!!
Гость:
они равны, потому что если число разделить на 4 а потом еще на 2, то это будет то же самое если число разделить на 2 а потом еще на 4
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