Брошены вверх 4 игральные кости Какова вероятность того что на нх выпадет одинако??ое количство очков РЕШИТЬ СО ВСЕМ(ДАНО И ТД)
Математика
Брошены вверх 4 игральные кости Какова вероятность того что на нх выпадет одинако??ое количство очков РЕШИТЬ СО ВСЕМ(ДАНО И ТД)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Кубик 6 граней - n=6 Одно любое - m=1. 4 броска - k=4. НАЙТИ Вероятность P(4И) =?. РЕШЕНИЕ Вероятность одного любого числа - р(1) = m/n = 1/6. События зависимые - четыре "И" (И первый И второй И третий И четвертый). Вероятность такого события равна произведению вероятности каждого. Р(4И) = р(1)*р(1)*р(1)*р(1) = (1/6)⁴ = 1/1296 ~0.00078 - ОТВЕТ
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