Краткое содержание спектакля "Мещанин во дворянстве" (театра им. Вахтангова) Пожалуйстаааа

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Мещанин во дворянстве» (или «Мещанин-дворянин») — комедия-балет в пяти актах Мольера и Жана Батиста Люлли, написанная в 1670 году. Впервые представлена 14 октября 1670 г. в замке Шамбор в присутствии короля Людовика XIV. 28 ноября спектакль с участием Мольера в роли Журдена состоялся в театре Пале-Рояль. Сюжет вкратце таков: Действие происходит в доме господина Журдена, мещанина. Господин Журден влюблён в аристократку, маркизу Доримену, и, стремясь завоевать её расположение, во всём пытается подражать дворянскому сословию. Госпожа Журден и её служанка Николь высмеивают его. Желая сделаться дворянином, Журден отказывает Клеонту в руке своей дочери Люсиль. Тогда слуга Клеонта Ковьель придумывает хитрость: под видом турецкого дервиша он посвящает господина Журдена в мнимый турецкий дворянский сан мамамуши́ и устраивает женитьбу Люсиль с сыном турецкого султана, который на самом деле переодетый турком Клеонт. Сюжетная фабула пьесы очень слаба, и здесь нет характерной для Мольера динамичной интриги. Значительную часть комедии составляют дивертисменты (балеты), в том числе знаменитая Турецкая церемония. История создания комедии «Мещанин во дворянстве»В ноябре 1669 г. Париж посетила делегация послов султана Османской империи (Оттоманской Порты) Мехмеда IV. Желая произвести впечатление на послов, Людовик XIV принял их во всём своём величии. Но блеск алмазов, золота и серебра, роскошь дорогих тканей оставили турецкую делегацию равнодушной. Досада короля была тем сильнее, что, как оказалось, глава делегации Солиман-ага оказался обманщиком, а не послом турецкого султана. Людовик заказывает Мольеру и Люлли «смешной турецкий балет», в котором была бы высмеяна турецкая делегация, для чего назначает ему консультанта, шевалье д’Арвье, недавно вернувшегося из Турции и знакомого с их языком, обычаями и традициями. Вокруг «Турецкой церемонии» в течение 10 дней репетиций было создано импровизированное представление, показанное королю и королевскому двору 14 октября 1670 г. в замке Шамбор в декорациях Карло Вигарани от спектакля «Господин де Пурсоньяк» и с танцами Пьера Бошана. Через месяц спектакль был перенесён на постоянную сцену Мольера, в театр Пале-Рояль, первый спектакль в Париже состоялся 28 ноября 1670 г. При жизни автора было сыграно 42 представления (6 в 1670 г., 28 в 1671 и 8 в 1672 г., не считая придворных представлений в октябре и ноябре 1670 г.: четырёх в Шамборе и нескольких в Сен-Жермене).В России впервые поставлена в Санкт-Петербурге 25 января 1756 г. Первый русский перевод комедии был выполнен Петром Свистуновым и издан в 1761