Помогите пожалуйста сделать №2 (под всеми 6 цифрами,продолжение на следующем рису??ке)! Помогите сделать очень срочно!!!

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Помогите пожалуйста сделать №2 (под всеми 6 цифрами,продолжение на следующем рису??ке)! Помогите сделать очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два первых предложения правельные. 3 предложение. There is a table in the middle of the room. Стол посреди комнаты.
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