Помогите пожалуйста сделать №2 (под всеми 6 цифрами,продолжение на следующем рису??ке)! Помогите сделать очень срочно!!!

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Помогите пожалуйста сделать №2 (под всеми 6 цифрами,продолжение на следующем рису??ке)! Помогите сделать очень срочно!!!

Автор: Гость