Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?

Математика
Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая деталь выглядит- один квадрат по середине, снизу под ним три квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дроби.........поможіть
Ответить
Математика
156:48,278:62,346:56,445:73. можно в столбик пожалуйста
Ответить
География
Як ліси підримують склад атмосферного повітря
Ответить
Математика
Катеты прямоугольного треугольника равны а и b. На отрезках гипотенузы, определен??ых основанием перпендикуляра, опущенного на гипотенузу, описаны ...
Ответить
Алгебра
Помогите исследовать функцию:у=х^2/1-х^2
Ответить