Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?

Математика

Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?

Автор: Гость