Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?
Математика
Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая деталь выглядит- один квадрат по середине, снизу под ним три квадрата
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