Катеты прямоугольного треугольника равны а и b. На отрезках гипотенузы, определен??ых основанием перпендикуляра, опущенного на гипотенузу, описаны окружности. Найдите длины отрезков катетов, находящихся внутри этих окружностей.

Математика
Катеты прямоугольного треугольника равны а и b. На отрезках гипотенузы, определен??ых основанием перпендикуляра, опущенного на гипотенузу, описаны окружности. Найдите длины отрезков катетов, находящихся внутри этих окружностей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина гипотенузы равно  c=√(a²+b²) . Отрезки на гипотенузе равны  a²/√(a²+b²) и b²/√(a²+b²) . a/x =√(a²+b²)/(a²/√(a²+b²) ) ⇔a/x =(a²+b²)/a²⇒x =a³/(a²+b²), x длина  отрезка катета   a находящихся внутри окружности.  b/y =√(a²+b²)/(b²/√(a²+b²) ) ⇔b/y =(a²+b²)/b²⇒y =b³/(a²+b²), y длина  отрезка катета   b находящихся внутри окружности.  ответ :  a³/(a²+b²), b³/(a²+b²).
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