Катеты прямоугольного треугольника равны а и b. На отрезках гипотенузы, определен??ых основанием перпендикуляра, опущенного на гипотенузу, описаны окружности. Найдите длины отрезков катетов, находящихся внутри этих окружностей.

Математика

Катеты прямоугольного треугольника равны а и b. На отрезках гипотенузы, определен??ых основанием перпендикуляра, опущенного на гипотенузу, описаны окружности. Найдите длины отрезков катетов, находящихся внутри этих окружностей.

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