Помогите исследовать функцию:у=х^2/1-х^2

Алгебра
Помогите исследовать функцию:у=х^2/1-х^2
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Автор: Гость
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Гость:
Вот не знаю нужно ли исследовать на выгнутость . какой класс?
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