Найди число, вкотором: 7 единиц 3- го разряда и 3 единицы 6-го разряда:

Математика
Найди число, вкотором: 7 единиц 3- го разряда и 3 единицы 6-го разряда:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300700, например. Данное число также является минимальным.
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