Найди число, вкотором: 7 единиц 3- го разряда и 3 единицы 6-го разряда:
Математика
Найди число, вкотором: 7 единиц 3- го разряда и 3 единицы 6-го разряда:
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300700, например. Данное число также является минимальным.
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