Рассчитайте, сколько граммов гидроксида меди(II) образуется, если в реакцию с сульфатом меди (II) вступило 5 г. гидроксида калия.
Химия
Рассчитайте, сколько граммов гидроксида меди(II) образуется, если в реакцию с сульфатом меди (II) вступило 5 г. гидроксида калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4 + 2KOH -> K2SO4 + Cu(OH)2 n(KOH)= m/M= 5/56= 0,09 моль n(Cu(OH)2)= 1/2n(KOH) =0,09/2= 0,045 моль m(Cu(OH)2)= n*M=0,45*98=4,41 г
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