Рассчитайте, сколько граммов гидроксида меди(II) образуется, если в реакцию с сульфатом меди (II) вступило 5 г. гидроксида калия.

Химия

Рассчитайте, сколько граммов гидроксида меди(II) образуется, если в реакцию с сульфатом меди (II) вступило 5 г. гидроксида калия.

Автор: Гость