Помогите пожалуйста с #8 номером

Математика
Помогите пожалуйста с #8 номером
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут легко надо начертить  прямоугольник  в тетради просто как плоскость потом  нарисуй призму ( это основание 4 угольник и вершина а от неё к каждому углу) и сотри верх        потом начерти уже такую же и не стирай 
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