ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! РАЗЛОЖИТЕ НА МНОЖЕТЕЛИ: Х^3+27у^3-3х^2у-9ху^2
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! РАЗЛОЖИТЕ НА МНОЖЕТЕЛИ: Х^3+27у^3-3х^2у-9ху^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xˇ3+27yˇ3-3xˇ2y-9xyˇ2= xˇ3+(3y)ˇ3 -3xy(x-3y)=(x-3y)(xˇ2+3xy+9yˇ2)- -3xy(x-3y)=(x-3y)(xˇ2+3xy+9yˇ2-3xy)=(x-3y)(xˇ2+9yˇ2)
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