Верны ли следующие суждения о деятельности? А. деятельность человека носит преимущественно инстинктивный характер Б. деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей
Обществознание
Верны ли следующие суждения о деятельности? А. деятельность человека носит преимущественно инстинктивный характер Б. деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инстинктивный характер деятельность человека носит непостоянно, но в случае опасности или угрозы жизни человека часто спасает именно инстинктивное поведение Да, как правило, деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей, как физических (попить, поесть, одеться, согреться), так и духовных (почитать, помочь кому-либо, посетить музей).
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