За что вы любите свой город

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За что вы любите свой город
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну нет просто живём в  этих тупых " городишках" и пялимся на друг друга
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