Сказка про растения которые создают условия для жизни

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Сказка про растения которые создают условия для жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были растение им было зорошо,но иногда воздух загрезнал дым который ее давал им жить.Им было плохо,но они ввделяли кислород котрый спасал их и людей на этой планете так они и жили
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