Какие даты важных событий можно составить из данных цифр: 5 3 7 1 6 4 2 ? И напиши, какое событие произошло в эти года.
Литература
Какие даты важных событий можно составить из данных цифр: 5 3 7 1 6 4 2 ? И напиши, какое событие произошло в эти года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1223 битва на реке Калке
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