Выбери правильный ответ. Специализация приводит: 1) Росту цен на продукцию; 2) Снижению производительности труда; 3) Большой экономической взаимозависимости; 4) Равномерному распределению доходов.
Обществознание
Выбери правильный ответ. Специализация приводит: 1) Росту цен на продукцию; 2) Снижению производительности труда; 3) Большой экономической взаимозависимости; 4) Равномерному распределению доходов.
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Ответ: 3 – к большой экономической взаимосвязи.
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