Выбери правильный ответ. Специализация приводит: 1) Росту цен на продукцию; 2) Снижению производительности труда; 3) Большой экономической взаимозависимости; 4) Равномерному распределению доходов.

Обществознание
Выбери правильный ответ. Специализация приводит: 1) Росту цен на продукцию; 2) Снижению производительности труда; 3) Большой экономической взаимозависимости; 4) Равномерному распределению доходов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 3 – к большой экономической взаимосвязи.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите начертите прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см найдите площадь и пери??етр
Ответить
Українська мова
Підібрати кілька слів до поданої моделі. пг, пгп. (п-приголосний, г-голосний)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста !!
Ответить
Алгебра
Разложите на множители : 25x⁶y²-144c⁸ (x+3)²-(x-3)² Опять туплю ... Хелп
Ответить
Физика
Алюминиевый брусок массой 0.27кг опущен в спирт.определите вес алюминиевого бруска в спирте.
Ответить