Алюминиевый брусок массой 0.27кг опущен в спирт.определите вес алюминиевого бруска в спирте.

Физика
Алюминиевый брусок массой 0.27кг опущен в спирт.определите вес алюминиевого бруска в спирте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем объем алюминия 0,27 кг / 2700 кг/см^3 = 0,0001 м^3 далее архимедову силу 0,0001 м^3 * 9,8 Н/кг * 800 кг/м^3 = 0,784 Н
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