Поможіть будь ласка! Потрібно скласти твір про Відповідальність кожного за свої вчинки

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Поможіть будь ласка! Потрібно скласти твір про Відповідальність кожного за свої вчинки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені здається що кожен повинен відповідати за свої вчинки.Тому що якщо наприклад ти щось наробив то краще скажи тебе можут не так сильно покарати за поганий вчинок.Як що ти будед відповідпти за свої вчинки тебе будуть всі поважати
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