Даю 15 баллов! СРОЧНО И ПРОСТО! 2)От чего зависит богатство и процветание страны? 4) Каким образом обеспечить социальный мир в условиях усиления социальной дефференциации общества? 6) Что означает понятие "социальная мобиль...

Обществознание

Даю 15 баллов! СРОЧНО И ПРОСТО! 2)От чего зависит богатство и процветание страны? 4) Каким образом обеспечить социальный мир в условиях усиления социальной дефференциации общества? 6) Что означает понятие "социальная мобильность"? Каковы её виды? 7) Приведите примеры социальной мобильности из различных периодов мировой и отечественной истории.

Автор: Гость