Даю 15 баллов! СРОЧНО И ПРОСТО! 2)От чего зависит богатство и процветание страны? 4) Каким образом обеспечить социальный мир в условиях усиления социальной дефференциации общества? 6) Что означает понятие "социальная мобиль...
Обществознание
Даю 15 баллов! СРОЧНО И ПРОСТО! 2)От чего зависит богатство и процветание страны? 4) Каким образом обеспечить социальный мир в условиях усиления социальной дефференциации общества? 6) Что означает понятие "социальная мобильность"? Каковы её виды? 7) Приведите примеры социальной мобильности из различных периодов мировой и отечественной истории.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) зависит от размера налогов еот и от больших экономических предприятий которые торгуют зарабатывают больше всего они дают больше денег в казну государства
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