Наталка мешкає в триповерховому будинку на останньому поверсі. Чи вдасться їй прийняти душ, якщо насос, який стоїть на підлозі першого поверху, подає воду під тиском 80 кПа, висота одного поверху 3 м, а лійка душу розташована н...

Гость: Гость:

А Наталка вообще как, симпатичная? Давай-ка прикинем высоту лейки над насосом. Это получится высота с 1 этажа на 2-й = 3 м, со 2-го на 3-й = ещё 3 м, и с пола 3-го до лейки = ещё 1,5 метра. Итого 3+3+1,5 = 7,5 метров. Ок, втыкаем в формулу p = ro * g * H = 1000 * 10 * 7,5 = 75 000 Па, или 75 кПа. Такое давление требуется Наталке. Насос обещает 80 кПа, значит по условиям задачи должен дотянуть, Наталка может идти, и смело мыть всё что надо. Но если вдруг насос сломается, то пусть она приходит ко мне. Я ей даже спинку потру. Конечно, только если она симпотная.