Наталка мешкає в триповерховому будинку на останньому поверсі. Чи вдасться їй прийняти душ, якщо насос, який стоїть на підлозі першого поверху, подає воду під тиском 80 кПа, висота одного поверху 3 м, а лійка душу розташована н...

Физика
Наталка мешкає в триповерховому будинку на останньому поверсі. Чи вдасться їй прийняти душ, якщо насос, який стоїть на підлозі першого поверху, подає воду під тиском 80 кПа, висота одного поверху 3 м, а лійка душу розташована на висоті 1,5 м від підлоги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Наталка вообще как, симпатичная?  Давай-ка прикинем высоту лейки над насосом. Это получится высота с 1 этажа на 2-й  = 3 м, со 2-го на 3-й = ещё 3 м, и с пола 3-го до лейки = ещё 1,5 метра. Итого 3+3+1,5 = 7,5 метров. Ок, втыкаем в формулу  p = ro * g * H = 1000 * 10 * 7,5 = 75 000 Па, или 75 кПа. Такое давление требуется Наталке. Насос обещает 80 кПа, значит по условиям задачи должен дотянуть, Наталка может идти, и смело мыть всё что надо. Но если вдруг насос сломается, то пусть она приходит ко мне. Я ей даже спинку потру. Конечно, только если она симпотная.
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