Как высчитать сопротивление проволоки, свернутой в кольцо (формула)? Подходит ли сюда формула R=(L*r) \ S?
Математика
Как высчитать сопротивление проволоки, свернутой в кольцо (формула)? Подходит ли сюда формула R=(L*r) \ S?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да формула подходит решай по этой форрмуле
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