Как высчитать сопротивление проволоки, свернутой в кольцо (формула)? Подходит ли сюда формула R=(L*r) \ S?

Математика

Как высчитать сопротивление проволоки, свернутой в кольцо (формула)? Подходит ли сюда формула R=(L*r) \ S?

Автор: Гость