ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! 6 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажит?? номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) в организме человека различают железы внешней , внутренней и смешанной секрец...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! 6 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажит?? номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) в организме человека различают железы внешней , внутренней и смешанной секреции. 2) к железам внешней секреции относят слюнные железы, внутренней секреции-потовые железы, смешанной секреции-поджелудочную железу. 3) печень выделяет желчь во внутренний орган-двенадцатиперстную кишку, поэтому печень-железа внутренней секреции. 4) поджелудочная железа вырабатывает гормоны и ферменты. 5) фермент адреналин, выделяемый надпочечниками, поступает прямо в кровь. 7 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) центральный отдел нервной системы представлен головным и спинным мозгом, защищенным оболочками из эпителиальных тканей. 2) к периферическому отделу относят нервы и нервные узлы. 3) автономная нервная система регулирует работу скелетных мышц. 4) часть нервной системы , регулирующую деятельность внутренних органов, называют вегетативной. 5) работа вегетативной нервной системы подчинена воле человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 вопрос: потовые железы относят к к железам внешней секреции, 3 вопрос: печень - железа внешней секреции. 3 вопрос: работу скелетных мышц регулирует соматическая нервная система, 5 вопрос: вегетативная нервная система не подчинена человеческой воле, это соматическая.
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