ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! 6 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажит?? номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) в организме человека различают железы внешней , внутренней и смешанной секрец...

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! 6 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажит?? номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) в организме человека различают железы внешней , внутренней и смешанной секреции. 2) к железам внешней секреции относят слюнные железы, внутренней секреции-потовые железы, смешанной секреции-поджелудочную железу. 3) печень выделяет желчь во внутренний орган-двенадцатиперстную кишку, поэтому печень-железа внутренней секреции. 4) поджелудочная железа вырабатывает гормоны и ферменты. 5) фермент адреналин, выделяемый надпочечниками, поступает прямо в кровь. 7 - Найдите ошибки в приведенном тесте(укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их) 1) центральный отдел нервной системы представлен головным и спинным мозгом, защищенным оболочками из эпителиальных тканей. 2) к периферическому отделу относят нервы и нервные узлы. 3) автономная нервная система регулирует работу скелетных мышц. 4) часть нервной системы , регулирующую деятельность внутренних органов, называют вегетативной. 5) работа вегетативной нервной системы подчинена воле человека.

Автор: Гость