В 1 лавке продали в 5 раз больше пирогов чем во 2.а всего продали 36 пирогов.сколько п??рогов продали во 2 лавке?
Математика
В 1 лавке продали в 5 раз больше пирогов чем во 2.а всего продали 36 пирогов.сколько п??рогов продали во 2 лавке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:2=18 ( Сколько продали пирогов в каждой лавке) 2)18х5 = 90.
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