В 1 лавке продали в 5 раз больше пирогов чем во 2.а всего продали 36 пирогов.сколько п??рогов продали во 2 лавке?

Математика

В 1 лавке продали в 5 раз больше пирогов чем во 2.а всего продали 36 пирогов.сколько п??рогов продали во 2 лавке?

Автор: Гость