Кумедні 2 вірші з омонімами ніс (іменник) ніс (дієслово)
Українська мова
Кумедні 2 вірші з омонімами ніс (іменник) ніс (дієслово)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли Петрик торбу ніс То задер угору ніс. Заморозив Мурчик ніс, Коли хвіст додому ніс. Сіла бджола на ніс, Коли Захар цукерку ніс.
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