Кумедні 2 вірші з омонімами ніс (іменник) ніс (дієслово)

Українська мова
Кумедні 2 вірші з омонімами ніс (іменник) ніс (дієслово)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли Петрик торбу ніс То задер угору ніс.  Заморозив Мурчик ніс,  Коли хвіст додому ніс. Сіла бджола на ніс, Коли Захар цукерку ніс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить данные примеры
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста подобрать два аргумента про любовь на тему "Когда хочется о??тановить мгновение?"
Ответить
Математика
В 1 лавке продали в 5 раз больше пирогов чем во 2.а всего продали 36 пирогов.сколько п??рогов продали во 2 лавке?
Ответить
Математика
Как высчитать сопротивление проволоки, свернутой в кольцо (формула)? Подходит ли сюда формула R=(L*r) \ S?
Ответить
Алгебра
Помогите решить данные примеры
Ответить