Помогите пожалуйста подобрать два аргумента про любовь на тему "Когда хочется о??тановить мгновение?"

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Вам бы следовало поподробнее написать какие именно аргументы вам нужны: из художественной литературы или из жизни. При слове любовь вспоминается Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта". Стандартный пример трагической любви двух сердец, которые оказались на тропе войны своих семей, за что поплатились жизнью. Шарлотта Бронте "Джейн Эйр" - классический пример верности. Можно также взять пример из Достоевского. Отношения между Раскольниковым и Соней тоже являются примером верности и искренней любви. А так, можете посерфить просто по интернету или вспомнить книги, которые когда-то читали, потому что тема любви довольно популярна.