Ваня стреляет в тире.Он заплатил за 10 выстрелов.За каждое попадание в мишень Ваня ??олучает право на два дополнительных выстрела.Ему удалось сделать 20 выстрелов.Сколько раз Ваня попал в мишень?
Математика
Ваня стреляет в тире.Он заплатил за 10 выстрелов.За каждое попадание в мишень Ваня ??олучает право на два дополнительных выстрела.Ему удалось сделать 20 выстрелов.Сколько раз Ваня попал в мишень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 раз 20-10=10 10/2=5 попал по мешени
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