Ваня стреляет в тире.Он заплатил за 10 выстрелов.За каждое попадание в мишень Ваня ??олучает право на два дополнительных выстрела.Ему удалось сделать 20 выстрелов.Сколько раз Ваня попал в мишень?

Математика

Ваня стреляет в тире.Он заплатил за 10 выстрелов.За каждое попадание в мишень Ваня ??олучает право на два дополнительных выстрела.Ему удалось сделать 20 выстрелов.Сколько раз Ваня попал в мишень?

Автор: Гость