Помогите составить план к рассказу "Заячьи лапы" Паустовского,состоящий из 5 пунктов
Литература
Помогите составить план к рассказу "Заячьи лапы" Паустовского,состоящий из 5 пунктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Старика в лесу застаёт пожар 2.Убегая от огня заяц вывел деда из леса 3.Старик обнаруживает что у зайца обгорели лапы и живот 4.Преодоление преград чтобы вылечить зайца 5.Зайчик спасён
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