Помогите составить план к рассказу "Заячьи лапы" Паустовского,состоящий из 5 пунктов

Гость: Гость:

1.Старика в лесу застаёт пожар 2.Убегая от огня заяц вывел деда из леса 3.Старик обнаруживает что у зайца обгорели лапы и живот 4.Преодоление преград чтобы вылечить зайца 5.Зайчик спасён