Опять-весна. Весна пришла! Творятся дивные дела: То по реке помчится лед, То где-т?? снег трава пробьет, То золотистые веснушки Усеют щеки и носы, То классу шустрые пичужки Дадут в учебные часы концерт бесплатный... А.Косте...
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Опять-весна. Весна пришла! Творятся дивные дела: То по реке помчится лед, То где-т?? снег трава пробьет, То золотистые веснушки Усеют щеки и носы, То классу шустрые пичужки Дадут в учебные часы концерт бесплатный... А.Костецкий Задание:1)Выписать глаголы. 2)Выписать нераспространенное предложение,состоящее из подлежащего и сказуемого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пришла, творятся, помчится, пробьёт, усеют, дадут 2) Весна пришла
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