Опять-весна. Весна пришла! Творятся дивные дела: То по реке помчится лед, То где-т?? снег трава пробьет, То золотистые веснушки Усеют щеки и носы, То классу шустрые пичужки Дадут в учебные часы концерт бесплатный... А.Косте...

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Опять-весна. Весна пришла! Творятся дивные дела: То по реке помчится лед, То где-т?? снег трава пробьет, То золотистые веснушки Усеют щеки и носы, То классу шустрые пичужки Дадут в учебные часы концерт бесплатный... А.Костецкий Задание:1)Выписать глаголы. 2)Выписать нераспространенное предложение,состоящее из подлежащего и сказуемого.

Автор: Гость