Разложите на множители : 25x⁶y²-144c⁸ (x+3)²-(x-3)² Опять туплю ... Хелп
Алгебра
Разложите на множители : 25x⁶y²-144c⁸ (x+3)²-(x-3)² Опять туплю ... Хелп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(5х³у -12с⁴)(5х³у +12с ⁴) = (х+3 +х-3)*(х+3-х+3) = 2х(2х+6)= 2х* 2(х+3) = 4х(х+3)
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