Разложите на множители : 25x⁶y²-144c⁸ (x+3)²-(x-3)² Опять туплю ... Хелп

Алгебра
Разложите на множители : 25x⁶y²-144c⁸ (x+3)²-(x-3)² Опять туплю ... Хелп
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(5х³у -12с⁴)(5х³у +12с ⁴) = (х+3 +х-3)*(х+3-х+3) = 2х(2х+6)= 2х* 2(х+3) = 4х(х+3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алюминиевый брусок массой 0.27кг опущен в спирт.определите вес алюминиевого бруска в спирте.
Ответить
Литература
Помогите с пересказом рассказа "Уроки Французского" Нужно пересказать один эпиз??д из рассказа. Напишите в крации любой эпизод из этого произве...
Ответить
Українська мова
Поможіть будь ласка! Потрібно скласти твір про Відповідальність кожного за свої вчинки
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ААААААА ОРУ СЛОЖНА
Ответить
Русский язык
Опять-весна. Весна пришла! Творятся дивные дела: То по реке помчится лед, То где-т?? снег трава пробьет, То золотистые веснушки Усеют щеки и н...
Ответить