Какие сходства и различия между саваннами и степями
География
Какие сходства и различия между саваннами и степями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саванна там тепло, жарко, большое пространсто , Степ там много пространства и там прохладно иноода жарко там много ростерий а в саванне нет
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