Запишите переодическую дробь в виде обыкновенной : а) 1,0(1). б) 1,5(4)

Математика
Запишите переодическую дробь в виде обыкновенной : а) 1,0(1). б) 1,5(4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1,0(1)=91/90= 1 целая 1/90 б)1,5(4)=139/90=1 целая 49/90
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