В столбик 6,4:0,0125решить

Гость: Гость:

Переносим в обоих числах запятую на 4 знака. Получаем 64000:125 64000/125 640 делим на 125 получаем 5 640-625=15 Сносим 0. 150 делим на 125 получаем 1 150-125=25 Сносим 0. 250 делим на 125 получаем 2 250-250=0 Остался ещё 1 ноль. Его записываем в ответе 5120