В столбик 6,4:0,0125решить
Математика
В столбик 6,4:0,0125решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносим в обоих числах запятую на 4 знака. Получаем 64000:125 64000/125 640 делим на 125 получаем 5 640-625=15 Сносим 0. 150 делим на 125 получаем 1 150-125=25 Сносим 0. 250 делим на 125 получаем 2 250-250=0 Остался ещё 1 ноль. Его записываем в ответе 5120
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