Представь, что твои друзья решили открыть фотосалон (фотосъемка, изготовление фотографий) и им необходим совет, как сделать производство услуг эффективным. Составь перечень советов, которые можно было бы адресовать им.

Обществознание
Представь, что твои друзья решили открыть фотосалон (фотосъемка, изготовление фотографий) и им необходим совет, как сделать производство услуг эффективным. Составь перечень советов, которые можно было бы адресовать им.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рассчитать сумму чтобы не уйти в убыток. 2. Зарегистрировать свое ИП в налоговой. 3. Арендовать помещение. 4. Сделать качественную рекламу.
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