Представь, что твои друзья решили открыть фотосалон (фотосъемка, изготовление фотографий) и им необходим совет, как сделать производство услуг эффективным. Составь перечень советов, которые можно было бы адресовать им.

Обществознание

Представь, что твои друзья решили открыть фотосалон (фотосъемка, изготовление фотографий) и им необходим совет, как сделать производство услуг эффективным. Составь перечень советов, которые можно было бы адресовать им.

Автор: Гость