За что вы любите свою родину
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За что вы любите свою родину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За то, что эта моя родная земля. За то, что она стала домом для моих прабабушек и прадедушек. За, то что она нас принимает. За, то что она нас кормит и поит. И за то, что она одна!
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