- People wear warm clothes because it is cold in winter. - это ответ. а какой к нему будет вопрос?, на англий??ком!
Английский язык
- People wear warm clothes because it is cold in winter. - это ответ. а какой к нему будет вопрос?, на англий??ком!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
why in winter people wear warm clothes?
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