Докажите,что суждение верно. В равнобедренном треугольнике отрезок, соединяющий концы биссектрис, проведенных из вершин основания, параллелен основанию.
Геометрия
Докажите,что суждение верно. В равнобедренном треугольнике отрезок, соединяющий концы биссектрис, проведенных из вершин основания, параллелен основанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этого достаточно доказать, что треугольники образованные основанием и концами биссектрис равны, а они равны по стороне и двум прилегающим к ней углам. Значит и высоты, опущенные на основание, в этих треугольниках равны. Концы биссектрис равноудалены от основания, что и доказывает утверждение.
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