Решите, и главное по быстрее.
Алгебра
Решите, и главное по быстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8a- (8aˇ2-3c)/a = (8aˇ2-8aˇ2+3c)/a=(3c)/a 3.12/15=12/5=2,4
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