Будь ласка допоможіть я не можу порахувати. (234-87)+768:4-(567+87)= допоможіть порахувати! ("_")

Математика

Будь ласка допоможіть я не можу порахувати. (234-87)+768:4-(567+87)= допоможіть порахувати! ("_")

Автор: Гость