Будь ласка допоможіть я не можу порахувати. (234-87)+768:4-(567+87)= допоможіть порахувати! ("_")
Математика
Будь ласка допоможіть я не можу порахувати. (234-87)+768:4-(567+87)= допоможіть порахувати! ("_")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(234-87)+768:4-(567+87)= 147 + 192 - 654 = -315 Вот решение
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