Выполнить морфемный разбор слов: столяр, свинарка, грозовой, радостный, известный, пилка.
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Выполнить морфемный разбор слов: столяр, свинарка, грозовой, радостный, известный, пилка.
Ответ(ы) на вопрос:
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Столяр-корень "столяр", нулевое окончание Свинарка-корень "свин", суффикс "ар"и"к", окончание "а" Грозовой-корень "гроз", суффикс "ов", окончание "ой" Радостный-корень "рад", суффикс "ост" и "н", окончание "ый" Известный-корень "известн", окончание "ый" Пилка-корень "пил", суффикс "к", окончание "а"
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