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Алгебра
Буду безмерно благодарна, если поможешь.♡ Даю достаточно баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=(y*m1*m2)/r^2 Выразим m1: y*m1*m2=F*r^2 m1=(F*r^2)/(y*m2) m1=(0.00667*25)/(6.67*10^-11*5*10^8)=(6.67*10^-3*25)/(6.67*5*10^-3)= =25/5=5 кг
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