Буду очень благодарна Площадь России составляет: а) 1,71 млн.кв.км б) 171 тыс.кв.км в) 17,1 млн.кв.км г) 171 млн.кв.км Самая длинная граница России с государством: а) Монголия б) Китай в) Казахстан г) Украина Крайняя восто...

География

Буду очень благодарна Площадь России составляет: а) 1,71 млн.кв.км б) 171 тыс.кв.км в) 17,1 млн.кв.км г) 171 млн.кв.км Самая длинная граница России с государством: а) Монголия б) Китай в) Казахстан г) Украина Крайняя восточная материковая точка России: а) мыс Челюскин б) мыс Дежнева в) мыс Флигели г) Балтийская коса Россия располагается на территории: а) двух материков б) трех континентов в) одной части света г) двух частей света

Автор: Гость