Буду очень благодарна Площадь России составляет: а) 1,71 млн.кв.км б) 171 тыс.кв.км в) 17,1 млн.кв.км г) 171 млн.кв.км Самая длинная граница России с государством: а) Монголия б) Китай в) Казахстан г) Украина Крайняя восто...

География
Буду очень благодарна Площадь России составляет: а) 1,71 млн.кв.км б) 171 тыс.кв.км в) 17,1 млн.кв.км г) 171 млн.кв.км Самая длинная граница России с государством: а) Монголия б) Китай в) Казахстан г) Украина Крайняя восточная материковая точка России: а) мыс Челюскин б) мыс Дежнева в) мыс Флигели г) Балтийская коса Россия располагается на территории: а) двух материков б) трех континентов в) одной части света г) двух частей света
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь России: 17.1 млн кв. км Самая протяжная граница с Казахстаном Крайняя материковая восточная точка мыс Дежнева. Россия расположена в двух частях света
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Ваше впечатление о любом музее надо описать где это когда ну в общем рассказать а ?? в музее ни разу небыл
Ответить
Другие предметы
Что такое ангажемент????
Ответить
Другие предметы
Лайка сторожевая собака?
Ответить
Математика
Y=x^3-3x^2-9x+10 Срочно нужно решение производную функции Даю 30 баллов!!!!!!!!!!!
Ответить
Химия
Решите задачу Определить массу осадка образующего при взаим. нитрата серебра с 217 г раствора соляной кислоты с массовой долей 10%
Ответить