Буду очень ,вам благодарна ,если поможете разобраться ,заранее спасибо ,те кто хоч??т просто обсудить ,или написать ,что ребенок не хочет учиться ,пожалуйста даже не откликайтесь !!

Математика

Буду очень ,вам благодарна ,если поможете разобраться ,заранее спасибо ,те кто хоч??т просто обсудить ,или написать ,что ребенок не хочет учиться ,пожалуйста даже не откликайтесь !!

Автор: Гость