Буду очень ,вам благодарна ,если поможете разобраться ,заранее спасибо ,те кто хоч??т просто обсудить ,или написать ,что ребенок не хочет учиться ,пожалуйста даже не откликайтесь !!

Математика
Буду очень ,вам благодарна ,если поможете разобраться ,заранее спасибо ,те кто хоч??т просто обсудить ,или написать ,что ребенок не хочет учиться ,пожалуйста даже не откликайтесь !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол равен 60 градусам(проходится в 7 классе)Это ещё потом будет доказыватся. Находится он скорее всего: наверху,под "равнобедренный" и "оранжевый". Я не вижу под датой,но скорее всего там написанно "равносторонний". Тогда ответ - 120 градусов.
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